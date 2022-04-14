Команда России победила в первом конкурсе АрМИ-2022 «Саянский марш»
Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе горных подразделений по ски – альпинизму «Саянский марш - 2022». Это золото для сборной РФ уже третье за всю историю АрМИ. Второе место заняла китайская сборная, третье - команда Узбекистана.
В предгорьях Западного Саяна на полигоне Ергаки прошел заключительный этап первого в этом году конкурса АрМИ-2022 «Саянский марш». В международных состязаниях приняли участие восемь команд.
Сборная исламской республики Иран - дебютант «Саянского марша». Команда заняла четвертое место.
В борьбе за звание лучших горным подразделениям необходимо было преодолеть 50 километров крутых спусков и затяжных подъемов, при этом выполнить все задачи конкурса.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров