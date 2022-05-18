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Посольство США возобновило работу в Киеве

Анна Касаткина
22:10 18.05.2022
В феврале сотрудники американской дипмиссии временно выезжали во Львов.
Посольство США возобновило работу в Киеве
© Фото: Secretary Antony Blinken Twitter
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Посольство Соединенных Штатов возобновило свою работу в Киеве. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Звездно-полосатый флаг вновь развивается над посольством в Киеве. Я могу объявить, что мы официально возобновили работу посольства в украинской столице», - написал он.

В феврале посольство США прекратило работу в столице Украины, его сотрудники временно выехали во Львов. В начале мая стало известно о том, что дипмиссия возобновляет свою работу, в Киев пока возвращается ограниченное количество сотрудников.

За последний месяц Киеве открылся ряд дипмиссий, сотрудники которых ранее были эвакуированы. Среди них, в частности, посольства Хорватии, Чехии, Италии, Испании, Франции, Швеции, Ирана и других государств.

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