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Der Spiegel: ЕС необходимо остановить промышленность ради отказа от газа из РФ

Виталий Музыка
09:48 01.05.2022
По мнению специалистов цель, поставленная Тиммермансом недостижима без прекращения газоснабжения промышленности весной и летом.
Der Spiegel: ЕС необходимо остановить промышленность ради отказа от газа из РФ
© Фото: Uwe Anspach, dpa, Globallookpress
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Евросоюз сможет заполнить газохранилища до целевых показателей при отказа от двух третей импорта газа из РФ лишь при условии отключения газоснабжения промышленных предприятий весной и летом. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Европа выдержит приостановку поставок газа из РФ в случае не перехода на новые условия оплаты, являются «слишком красивыми, чтобы быть правдой», пишет издание.

По данным модели Исследовательского центра Юлиха, такой сценария возможно реализовать лишь при «жестком шаге», когда Евросоюз ограничит поставки газа промышленности весной и летом. Ученые пришли к выводу, что при сокращении поставок из РФ на два трети заполнить достаточным количеством газа хранилища невозможно.

По мнению исследователей, если ЕС сократит поставки из РФ на две трети, то для достижения отметки в 63% заполнения к 1 августа возможность достичь лишь при отключении всех металлургических, химических или цементных заводов от газа с нынешнего момента до конца июля.



Газовые электростанции должны будут приостановить работу практически на весь июль. Также в течение октября будет необходимо ограничить газоснабжение промышленности для достижения отметки заполнения хранилищ в 80% к 1 ноября, считают специалисты центра.

«Заполнение (газовых. – прим. ред.) хранилищ в соответствии с запланированными объемами и одновременно настолько серьезное сокращение поставок из России будет возможно только при условии значительных ограничений для промышленности и электростанций», - сказал профессор центра Юлиха Йохен Линсен.

Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил страны о прекращении поставок в Болгарию и Польшу, когда не получил оплату от них в рублях. Именно это предполагает указ президента, вступивший в силу в начале апреля. Болгарский премьер Кирил Петков и Урсула фон дер Ляйен уже назвали эти действия шантажом, но в Кремле с этим не согласны.

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