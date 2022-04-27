Безгазовая Европа: как страны ЕС пострадают при отказе от российского топлива

Если европейские лидеры решат ввести против РФ нефтегазовое эмбарго, то это приведет к серьезному стрессу для самой Европы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Federico Gambarini, dpa, Globallookpress

Пока еще не полное отключение Европы от газа, но, очевидно, первый шаг в этом направлении - причем сделанный самой Европой. О прекращении поставок в Болгарию и Польшу «Газпром» уведомил страны, когда не получил оплату от них в рублях. А именно это предполагает указ президента, вступивший в силу в начале этого месяца. Болгарский премьер Кирил Петков и глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен уже назвали эти действия шантажом, но в Кремле с этим не согласны.

«Эта необходимость была продиктована тем, что у нас заблокировали - говоря по-русски, украли - довольно значительную сумму наших резервов. И это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому не о каком шантаже речи не идет», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Среди основных потребителей российского газа в мире Болгарии нет даже в первом десятке. На ее долю приходится чуть больше 1%. Польша закупала у России в пять раз больше.

Нехватку газа в этой стране планируют компенсировать с запуском трубопровода Baltic Pipe с газом из Норвегии и благодаря запасам в собственных хранилищах. А пока в шесть раз увеличивают реверс из Германии. То есть закупают все тот же российский газ, но де-юре поступающий в обратном направлении и уже совсем за другие деньги.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет требовать от руководства ЕС ввести пошлины на российские нефть и газ до 35%. При этом любое напоминание об оплате в рублях в Европе воспринимают как нарушение введенных против России санкций. Канцлер Австрии Карл Нехаммер даже был вынужден оправдываться. Сейчас страны Старого Света готовят шестой санкционный пакет, в который могут войти ограничения на импорт нефти и газа.

«Я думаю, что, если будет полноценное нефтегазовое эмбарго, введенное по инициативе Европы или России, это будет серьезный стресс для Европы. Представьте отключение значительной части промышленности, особенно ближе к зиме, когда начнется отопительный сезон. Что будет говорить элита населению, когда те лишатся рабочих мест, лишатся налоговых поступлений в бюджет?» - считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Российский газ - это не только электричество и тепло в квартирах, но и производство химикатов, удобрений и пластмасс. Закрытие лишь одного завода в Европе, признавало руководство немецкого концерна BASF, который как раз сегодня заявил о частичной приостановке своей деятельности в России, приведет к появлению как минимум 40 тысяч безработных. Несмотря на это, в перспективе ЕС собирается отказаться совсем от закупок газа в России.

А пока тем, кто не сможет обойтись без топлива из России, придется платить. По информации агентства Bloomberg как минимум четыре страны уже согласились на условия России. Еще 10 открыли рублевые счета в Газпромбанке.