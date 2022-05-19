Матвиенко рассказала, когда могут возобновиться отношения России и стран коллективного Запада

По мнению спикера Совфеда, говорить о разрядке отношений между Россией и Западом в сложившихся обстоятельствах преждевременно.

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Возобновление нормального сотрудничества России со странами коллективного Запада возможно при условии отказа США и их союзников от русофобской истерии и политики сдерживания Москвы. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В тех условиях, в которых мы находимся, - информационной, экономической войны, русофобской истерии - говорить о какой-то разрядке несвоевременно. Для того чтобы она наступила, нужно, чтобы коллективный Запад отказался от главного - прекратил свою политику сдерживания России, ведения против нее гибридной войны. Пока мы этого не видим», - заявила Матвиенко в беседе с «Известиями».

Что касается реакции России на возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО), то реакция Москвы будет адекватной и соразмерной, добавила она. В любом случае, безопасность России будет обеспечена, уточнила спикер Совфеда.