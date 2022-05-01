В РФ с мая введут новые пособия на детей и «отцовский капитал»

Теперь получить пособие могут отцы-одиночки, супруга которых были иностранками.

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С 1 мая в России изменится ряд законов по поддержке семей. Так, отцы-одиночки получат больше оснований для получения материнского капитала. Появилась возможность подать заявление на выплаты в случае смерти матери детей, которая является гражданкой иностранного государства. При это дети должны иметь российское гражданство. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале Госуслуг. Законопроект был принят в первом чтении в январе этого года.

Также вводятся дополнительные меры поддержки в случае смерти отцов одиночек. Тогда право на маткапитал переходит к детям в равных долях.

Также вводится новое пособие на детей от 8 до 17 лет. Выплаты положены семьям, что среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

Московские семьи с 1 мая могут подать заявки на получение новых пособий на детей, установленных 12 апреля. Оформить заявки можно через личный кабинет на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Данная услуга будет предоставлена нуждающимся семьям.