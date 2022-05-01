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В Москве нуждающиеся семьи смогут получить новые пособия на детей

Марина Крижановская
01:15 01.05.2022
Заявку на соответствующие выплаты можно будет оформить с 1 мая в личном кабинете на портале mos.ru.
В Москве нуждающиеся семьи смогут получить новые пособия на детей
© Фото: pixabay.com
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Московские семьи с 1 мая могут подать заявки на получение новых пособий на детей, установленных 12 апреля. Оформить заявки можно через личный кабинет на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Данная услуга будет предоставлена нуждающимся семьям. 

Сообщается, что Правительство Москвы утвердило новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в возрасте от 0 до 18 лет. Данный порядок был утвержден в соответствии с указом президента России Владимира Путина о создании единой системы детских выплат.

Так, с 1 мая можно будет оформить заявку на соответствующие выплаты в личном кабинете на портале mos.ru. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Отмечено, что при наличии среднедушевого дохода, не превышающего размер прожиточного минимума в Москве - 18 714 рублей, семьи смогут рассчитывать на получение данных пособий.

«Размер выплат зависит только от дохода семьи, и может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка - 8 087 рублей, 75% - 12 131 рубль или 100% - 16 174 рубля в месяц. Выплата установлена с 1 апреля 2022 года», - приводит информацию агентство.

Напомним, ранее Правительство России выделило 162,9 миллиарда рублей на выплаты детям. Деньги предназначены для обеспечения ежемесячных выплат нуждающимся семьям на детей в возрасте от восьми до 17 лет.

Средства будут переданы Пенсионному фонду России, ответственному за реализацию соответствующих мер социальной поддержки.

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