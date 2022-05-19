В Хьюстоне смогли восстановить работу генконсульства России

Обслуживание генерального консульства было приостановлено с марта текущего года.

© Фото: Kevin Lanceplaine, Unsplash

Российское генконсульство в Хьюстоне решило вопрос с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта текущего года. Об этом заявил генеральный консул Александр Захаров.

«На днях получили сообщение о согласии на открытие счета», - сказал Захаров, передает РИА Новости.

Напомним, в марте Bank of America заморозил счета российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что власти Литвы официально отзывают Эйтвидаса Баярунаса с должности посла страны в России. Вместе с тем, правительство также намерено ликвидировать Генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге с 7 июня.