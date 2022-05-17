Пакет помощи Украине на $40,1 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США
В случае одобрения инициативы на итоговом голосовании в среду, пакет документов направят на подпись в Белый дом.
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В Сенате Конгресса США согласовали очередной пакет помощи Украине на сумму $40,1 млрд. Процедурное голосование состоялось в понедельник, 17 мая и транслировалось на официальном сайте Сената.
Законопроект преодолел необходимые для одобрения 60 голосов, процедура итогового голосования, как ожидается, состоится в ближайшую среду.
Ожидается, что сенаторы большинством голосов утвердят инициативу, после чего направят соответствующие документы на подпись президенту США Джо Байдену.