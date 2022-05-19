Экономист рассказал об отсутствии риска объявления дефолта в РФ на фоне давления США

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Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин в беседе со «Звездой» рассказал о том, что российские власти при любом сценарии на фоне давления со стороны Запада не будут объявлять в стране дефолт.

По мнению экономиста, сейчас США предпринимают тщетные попытки обрушить российскую репутацию для достижения своих геополитических целей.

«При всех сценариях Россия о своем дефолте не объявит. Логику можно объяснить на примере человека. Допустим, вы взяли кредит, и надо платить проценты. Для этого у вас есть резервы, а банк говорит, что с этих резервов нельзя заплатить по кредиту. У России большие золотовалютные резервы, на февраль они составляли 643 миллиарда долларов. Сейчас 300-310 миллиардов долларов заморожено», - отметил Марголин.

По мнению экономиста, Россия может спокойно из замороженной части резервов расплачиваться с долгами. Марголин объяснил, что сейчас «американские псевдопартнеры говорят, что запретят нам это делать».

«Россия отправит платежные поручения на исполнение обязательств по госдолгу. Западные банки это не исполнят под влиянием США, и дальше Россия будет обращаться в суд о незаконности этой процедуры», - рассказал эксперт.

Марголин отметил, что таким образом США рассчитывают на дальнейшее финансовое давление, чтобы обрушить российскую репутацию ,как надежного заемщика.

«В США говорят о том, что Россия не хочет жить по правилам, но дело в том, что правил не существует. Мы видим ,что в США они не соблюдаются, произвол настоящий. А цель этого - ослабить Россию всеми доступными способами, в том числе не дав расплачиваться по долгам из тех резервов, которые заморожены», - подытожил экономист.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России. По его словам, РФ обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов, однако значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах.