Военврачи ВС РФ вывезли ребенка из Херсонской области в Крым для срочной операции

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Российские военные врачи оказали помощь в доставке четырехлетнего мальчика и его мамы с территории Херсонской области в Крым. У ребенка выявлено тяжелое заболевание, для лечения которого жизненно необходимо оперативное вмешательство и квалифицированная медицинская помощь профильных специалистов.

В связи с тем, что в медицинских учреждениях Херсонской области сейчас многих медиков не хватает, семья маленького Марка обратилась за помощью к военным врачам медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Молодая семья обратилась за помощью по поводу заболевания ребенка четырех лет, которому требуется специализированная медицинская помощь. Сейчас мы отвезем их в Симферополь, где врачи сделают операцию, помощь будет оказана в полном объеме», - сообщил офицер медицинской службы Сергей.

Командованием медицинского отряда специального назначения совместно с министерством здравоохранения Республики Крым было принято решение оперативно организовать эвакуацию Марка в детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.