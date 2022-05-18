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#Материалы следствия: как при безжалостных обстрелах ВСУ погибали мирные жители Стаханова в ЛНР

09:39 18.05.2022
Украинские вооруженные формирования били артиллерией по социальным объектам и густонаселенным жилым кварталам города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинская армия годами обстреливала жилые кварталы города Стаханов в Луганской Народной Республике. Среди погибших были дети. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Двадцать первое января 2015 года. В этот день город подвергся массированному обстрелу украинских вооруженных формирований. ВСУ били артиллерией по социальным объектам и густонаселенным жилым кварталам.

Вооруженные силы Украины планомерно уничтожали город, удары наносили по каждому району поочередно. В результате артиллерийской атаки погибли восемь человек, среди которых двое детей. Больше 30 мирных жителей получили ранения.

«Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

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