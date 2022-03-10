«В суставы вставляли ножи»: очевидцы рассказали о пытках на базе батальона «Айдар»*

Бойцы Луганской народной республики в ходе наступления захватили базу запрещенного батальона «Айдар»*. В селе Половинкино находился фактически концлагерь, где радикалы держали мирных жителей и пленных ополченцев.

Стены из серого кирпича, колючая проволока и металлические ворота. Последние восемь лет за ними было самое страшное место на луганщине. Это вход на базу запрещенного в России националистического батальона «Айдар»*, чей кровавый след военных преступлений тянется с 2014 года. И несколько дней назад, когда народная милиция ЛНР наступала, радикалы бежали, прихватив с собой все, что смогли унести.

На базе стоит брошенная бронетехника «Айдара», боевых повреждений и следов попаданий на нем невидно. Моторный отсек открыт - видимо, дожидался своей очереди на ремонт.

Сами бойцы батальона признавались, что добивали раненых. И вот всего лишь несколько преступлений, которые совершили айдаровцы, по данным ОБСЕ и ООН: сексуальное насилие над местным населением, грабежи, похищения с целью выкупа, незаконные аресты и казни.

База даже чисто внешне напоминает фашистские концлагеря. По словам местных жителей, именно здесь всех неугодных мучили и истязали националисты. Вся округа жила в страхе: не жалели ни женщин, ни стариков. Теперь на освобожденных территориях жертвы нацистов дают показания.

«Отца моего... на ступеньках издевались: давай деньги и давай золото. В суставы вставляли штык-ножи, резали нос и подрезали ухо. Это в 2014 году дедушке было 74 года», - рассказывает местный житель.

Айдаровцы могли совершить любое преступление, зная свою абсолютную безнаказанность. По словам еще одной местной жительницы, из-за этого люди даже боялись выходить на улицу.

«Особенно первое время, когда только приехали сюда было очень тяжело... Человек если выходит, от него запаха нет, что он пьяный, но абсолютно неадекватный, еще и автомат за собой тянет, что от него можешь ждать?» - говорит еще одна жительница.

Свою базу националисты обустроили в зданиях бывшего колбасного цеха. Из помещений для копчения сделали камеры для пленников и пыточные.

Холодные неотапливаемые казематы, в которых айдаровцы держали своих пленников - просто средневековая жестокость. Таких помещений здесь несколько. В некоторых постелили солому на пол, и это единственное, что защищало пленника от холода, который исходил от земли. Если у людей получалось выжить в этих нечеловеческих условиях, то не факт, что они не были бы замучены в соседней пыточной камере.

Несколько дней в мороз в таких условиях пережил бы только самый сильный человек, но националистам этого было мало. Людей, умирающих от холода, поливали ледяной водой.

«За моей спиной пыточные камеры, это, можно сказать, концлагерь, здесь пытали как мирных жителей, так и ополченцев. В 2014 году первая волна, они подвергались всевозможными пыткам, издевательствам», - рассказывает офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Сейчас базу запрещенного в России националистического батальона «Айдар»* под охрану взяли бойцы народной милиции ЛНР, но это место в селе Половинкино, пропитанное страданиями и страхом, теперь станет одним доказательств жестоких деяний радикалов.

* 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.