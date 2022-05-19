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МО РФ: ВСУ готовят провокацию с обстрелом территории РФ «блуждающими минометами»

Андрей Неделя
21:55 19.05.2022
Украинские боевики намерены вести огонь из районов частных домовладений Середина-Буды Сумской области для вызова ответного огня по жилым домам.
МО РФ: ВСУ готовят провокацию с обстрелом территории РФ «блуждающими минометами»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений Середина-Буды Сумской области с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями. Об этом сообщил руководитель гуманитарного штаба РФ Михаил Мизинцев в ходе брифинга Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Эту провокация с применением так называемых «блуждающих минометов» киевские власти планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ.

«Такие преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение Киева к судьбам своих граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права», - говорится в заявлении.

Мизинцев отметил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ, в отличие от вооруженных формирований Украины, соблюдают все нормы международного гуманитарного права и гуманно относятся к местному населению, не нанося ударов по гражданским объектам.

Ранее Мизинцев заявил, что ВСУ готовят в донецкой Константиновке провокацию по «бучинскому сценарию». Переодетые в форму российских военнослужащих боевики собираются расстрелять на камеру мирных украинских граждан.

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