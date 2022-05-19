В Испании предварительно подтвердили семь случаев заражения людей оспой обезьян

Утверждается, что местный минздрав объявил в среду о положительных результатах анализов семи образцов, взятых у пациентов.

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Минздрав Испании предварительно подтвердил выявление первых семи случаев заражения людей оспой обезьян в автономном сообществе Мадрид. Об этом сообщила газета El País.

СМИ утверждает, что глава ведомства Каролина Дариас объявила в среду вечером, 18 мая, о положительных результатах анализов семи образцов, взятых у пациентов с подозрением на оспу обезьян. Позже она назвала эти результаты предварительными. Кроме этого, мадридские власти подчеркнули, что в сообществе насчитывается еще 22 пациента с подозрением на заражение оспой обезьян.

В конце апреля в Китае зафиксировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Сообщалось, что инфекция была выявлена у четырехлетнего ребенка в город Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Также отмечалось, что заражение произошло в результате контакта ребенка с домашней птицей.