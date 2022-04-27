В Китае зафиксирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8

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В Китае зафиксировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Сообщается, что инфекция была выявлена у четырехлетнего ребенка в город Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Данную информацию приводит ТАСС со ссылкой на информационное агентство Би-эн-оу (BNO News).

Отмечено, что 5 апреля в результате контакта с домашней птицей ребенок получил заражение. Впоследствии, 10 апреля, он был госпитализирован по причине ухудшения состояния здоровья. Уточняется, что все близкие инфицированного здоровы.

Так, штамм птичьего гриппа H3N8 («Эйч-3-эн-8») согласно оценке Национальной комиссии здравоохранения Китая «пока не обладает способностью эффективно заражать людей». По этой причине говорить о риске крупномасштабной эпидемии не приходится.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что в американской лаборатории в Харькове разрабатывали способы передачи людям заболеваний с помощью летучих мышей. Приводится информация, что в рамках проекта США харьковский институт ветеринарной медицины изучался перенос птичьего гриппа при помощи диких птиц.

При этом происходила оценка условий, при которых передача может приобрести неуправляемый характер и создать риски продовольственной безопасности.