ООН: мировой продовольственный кризис не решить без удобрений из России и украинского зерна

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, продовольствие из России должно иметь неограниченный доступ на мировые рынки.

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Решить глобальный продовольственный кризис без российских и белорусских удобрений невозможно. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на министерской конференции по продовольственной безопасности в США.

«Позвольте мне быть предельно ясным: нет эффективного урегулирования продовольственного кризиса без реинтеграции украинского производства в мировой рынок, а также без продуктов и удобрений России и Белоруссии», - цитирует ТАСС слова Гутерриша.

Генсек международной организации добавил, что продукты и удобрения из России должны иметь неограниченный доступ на мировые рынки.

Гутерриш не в первый раз призывает вернуть на рынки российское продовольствие и удобрения. В начале мая он констатировал серьезную угрозу продовольственной безопасности в мире из-за непростой геополитической обстановки. Ранее власти Евросоюза ввели запрет на импорт удобрений и древесины из России в рамках пятого пакета санкций из-за событий на Украине. Между тем, ряд экономистов назвали это решение стратегической ошибкой Евросоюза.