Армия Капониры и траншеи: как выглядит оставленный без боя укрепрайон ВСУ Анатолий Бородкин Укрепрайон ВСУ был обнаружен на территории Украины российскими военнослужащими. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Десятки километров траншей и окопов. Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит укрепрайон ВСУ, обнаруженный на территории Украины российскими военнослужащими. Здесь подготовлены специальные огневые позиции для танков, а многокилометровая оборонительная система рассчитана на пехотный батальон. Многочисленные траншеи выходят на передний край, на котором расположены огневые позиции. Большая часть из них уже засыпана землей или заросла травой. Военные говорят, что данный укрепрайон построен несколько лет назад и брошен без боя отступающими вооруженными формированиями Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика