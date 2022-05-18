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Аксенов рассказал, как Крым поможет освобожденным городам Украины

Анна Касаткина
20:16 18.05.2022
По словам главы полуострова, у региона за восемь лет накопился богатый опыт жизни под ограничениями и санкциями.
Аксенов рассказал, как Крым поможет освобожденным городам Украины
© Фото: pixabay
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Крым собирается оказывать помощь освобожденным городам и регионам Украины, в том числе Херсону, Бердянску и Мелитополю. Об этом в интервью RT заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, у региона за восемь лет накопился богатый опыт жизни под ограничениями и санкциями.

«Мы все это научились преодолевать, мобилизуемся быстро», - сказал Аксенов.

Он отметил, что буквально с первого дня освобожденным регионам Украины Крым оказывает помощь как точечно, как и системно. Ситуации помогает то, что в этих субъектах назначена военно-гражданская администрация, которая принимает решения.

«Сейчас все это делается адресно, точечно либо по обращению самих жителей сопредельных освобожденных территорий, либо уже непосредственно по заявке военно-гражданской администрации», - пояснил глава Крыма.

Аксенов добавил, что Крым будет оказывать помощь и в дальнейшем, «один на один с проблемами никого не оставят».

Ранее глава Крыма рассказал, что транспортной блокаде со стороны Украины пришел конец. В скором времени полуостров свяжет с Херсонской и Запорожской областями железнодорожное сообщение, пояснил он.

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