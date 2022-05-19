Суд в Киеве заочно арестовал Януковича

Экс-президента подозревают в незаконной переправке лиц через границы в 2014 году.

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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконной переправке лиц через границу государства. Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины.

«Печерским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, которого подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый, фамилия которого не указана, занимая пост главы государства, 23 февраля 2014 года при поддержке РФ в сопровождении не менее 20 человек в трех вертолетах вылетел в сторону Анапы.

На Украине, которую Янукович покинул после госпереворота, на него возбуждено несколько уголовных дел и вынесено несколько постановлений о заочном аресте. В частности, в январе 2019 года Янукович признан виновным в госизмене и приговорен к 13 годам тюрьмы. В октябре 2021 года высший коррупционный суд Украины заочно арестовал Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией «Межигорье», а в ноябре Госбюро расследований Украины сообщило экс-президенту о подозрении в руководстве организованной преступной группой, совершившей, как утверждается, ряд тяжких преступлений в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.