Януковича уведомили о новом подозрении по событиям «евромайдана»

Госбюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве. Теперь политику инкриминирует создание организованной преступной группы.

«Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы», - информирует украинское правоохранительное ведомство.

Следователи считают, что в состав этой группы входили бывшие чиновники МВД Украины, СБУ и ВСУ, которых теперь также подозревают «в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста», проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Напомним, в результате тех событий погибли десятки человек. Новая украинская власть возложила ответственность за случившееся на бывшего президента Виктора Януковича.