Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем-младшим

В ролике российские пранкеры продемонстрировали отрывок, в котором экс-лидер Соединенных Штатов высказывается на тему геополитической ситуации.

© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на Rutube отрывок своей беседы с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим, который занимал пост главы американского государства с 2001 по 2009 год. Они планируют показать полную версию в ходе марафона «Новые горизонты».

В ролике авторы продемонстрировали отрывок, в котором экс-лидер Соединенных Штатов высказывается на тему геополитической ситуации.

«Я хочу Украину в НАТО... Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», - сказал он.

В марте российские пранкеры провели видеоконференцию с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом и рассказали «Звезде» почему решили позвонить от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.