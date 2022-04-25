Сгоревшее оружие, брошенные окопы: кадры уничтоженного украинского укрепрайона в ЛНР

В домах мирных жителей украинские боевики оборудовали огневые точки. Приусадебные участки стали местом размещения сети окопов и блиндажей - они соединяли огневые позиции в жилых домах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтоженного укрепрайона в ЛНР, который занимали ВСУ и украинские националисты. Укрепления были расположены прямо в жилом секторе одного из населенных пунктов.

«Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев», - говорится в сообщении МО РФ.

В домах мирных жителей украинские боевики оборудовали огневые точки. Приусадебные участки стали местом размещения сети окопов и блиндажей - они соединяли огневые позиции в жилых домах.

Не остались в неизменном виде и погреба с жилыми помещениями - их украинские националисты приспособили под оружейные комнаты, склады боеприпасов и укрытия.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы экипажей Ми-8 во время сопровождения колонны в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов