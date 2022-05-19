С космодрома Плесецк стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1а»

В МО РФ заявили, что все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Средства наземного комплекса управления космическими аппаратами орбитальной группировки России осуществляли контроль проведения пуска и полета.

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Космодром Плесецк

В Минобороны России сообщили о запуске ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк.

«В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская обл.) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении.

В МО РФ заявили, что все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Средства наземного комплекса управления космическими аппаратами орбитальной группировки России осуществляли контроль проведения пуска и полета.

В Минобороны России уточнили, что стартовавшая ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС в 11 часов 06 минут по московскому времени.

Позже в оборонном ведомстве РФ добавили, что космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту в расчетное время. Космический аппарат выведен на орбиту в интересах Минобороны России. Ему присвоен порядковый номер «Космос-2556».

Ранее оборонное ведомство России опубликовало новые кадры сдающихся в плен украинских боевиков с территории комбината «Азовсталь».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов