Участвовавшего в подрыве моста в ЛНР замкомандира «Айдара»* Мурыгу арестовали

Ранее сообщалось, что боевик националистического батальона пытался въехать на территорию России, слившись с потоком беженцев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Участвовавшего в подрыве моста в ЛНР заместителя командира украинского нацбатальона «Айдар»* Дениса Мурыгу арестовали до 16 июля.

В распоряжении «Звезды» оказалось видео из суда в Ростове-на-Дону, где сегодня рассматривали ходатайство о его аресте. На опубликованных кадрах правоохранители ведут главаря нацбата по лестнице в здании суда.

Ранее сообщалось о задержании Мурыги, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. Утверждалось, что это произошло в апреле на границе России в ходе фильтрационных мероприятий.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что боевик батальона пытался въехать на территорию России, слившись с потоком беженцев. Ранее собеседник агентства рассказывал, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал замкомандира подразделения «Айдара»* в Лисичанске. Тогда он входил в состав группы боевиков, которые подорвали мост в Луганской Народной Республике. В результате происшествия тогда погибли люди.

* «Айдар» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.