В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бойцы 115-й бригады ВСУ объяснили свой отказ вести боевые действия

Максим Крюков
14:30 19.05.2022
Это уже не первый случай признания украинскими военными невозможности продолжать боевые действия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, globallookpress
Читайте нас на:

Находящееся в Северодонецке подразделение 115-й бригады ВСУ опубликовало обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. В нем украинские военнослужащие заявили о прекращении выполнения боевых задач. Причиной этому, по словам бойцов ВСУ, стало отсутствие подкрепления и военной техники.

Также они добавили, что командование отправляет их на верную смерть, и в сложившихся условиях они отказываются нести службу в 115-й бригаде. Это уже второе подразделение 115-й бригады Вооруженных сил Украины, которое высказало свое недовольство украинскому лидеру.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Мариуполе за сутки сдался еще 771 украинский боевик из «Азовстали». По данным ведомства, всего с 16 мая в плен сдались 1 730 украинских боевиков, в том числе 80 раненых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:49 В стране и мире
Wikimedia Foundation обязали исполнять закон о «приземлении» в России
15:12 В стране и мире
McDonald's назвал покупателя своего российского бизнеса
14:33 В стране и мире
Видео
Участвовавшего в подрыве моста в ЛНР замкомандира «Айдара»* Мурыгу арестовали
14:30 В стране и мире
Видео
Бойцы 115-й бригады ВСУ объяснили свой отказ вести боевые действия
13:49 В стране и мире
Песков не сомневается, что Европа будет нуждаться в «Северном потоке - 2»
Популярное
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.