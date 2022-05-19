Бойцы 115-й бригады ВСУ объяснили свой отказ вести боевые действия

Это уже не первый случай признания украинскими военными невозможности продолжать боевые действия.

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Находящееся в Северодонецке подразделение 115-й бригады ВСУ опубликовало обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. В нем украинские военнослужащие заявили о прекращении выполнения боевых задач. Причиной этому, по словам бойцов ВСУ, стало отсутствие подкрепления и военной техники.

Также они добавили, что командование отправляет их на верную смерть, и в сложившихся условиях они отказываются нести службу в 115-й бригаде. Это уже второе подразделение 115-й бригады Вооруженных сил Украины, которое высказало свое недовольство украинскому лидеру.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Мариуполе за сутки сдался еще 771 украинский боевик из «Азовстали». По данным ведомства, всего с 16 мая в плен сдались 1 730 украинских боевиков, в том числе 80 раненых.