Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что первоочередной задачей на освобожденных территориях на Украине в Кремле считают решение социальных вопросов. По словам Пескова, никаких пауз тут быть не может.

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В Кремле рассказали о будущем освобожденных на Украине территорий. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента России добавил, что без выражения воли жителей ничего делаться не может.

Дмитрий Песков подчеркнул, что первоочередной задачей на освобожденных территориях на Украине в Кремле считают решение социальных вопросов. По словам Пескова, никаких пауз тут быть не может.

Ранее в Минобороны России заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 340 украинских националистов за сутки.