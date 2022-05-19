В стране и мире МВД объявило в розыск командиров батальона «Азов»* Анна Назайкина Ранее ГП попросила признать этот нацбатальон террористической организацией и ввести запрет на его деятельность в России. © Фото: Евгений Котенко, РИА Новости Читайте нас на: Министерство внутренних дел России объявило в розыск командиров украинского националистического батальона «Азов»* Сергея Величко и Константина Немичева, передает РИА Новости, ссылаясь на базу разыскиваемых МВД. Ранее Генеральная прокуратура России попросила признать этот нацбатальон террористической организацией и ввести запрет на его деятельность на территории РФ. Сегодня Министерство обороны РФ показало новые кадры выхода с территории мариупольского комбината «Азовсталь» сдающихся в плен украинских националистов. По данным оборонного ведомства, на заблокированном предприятии за прошедшие сутки сдался 771 боевик националистического батальона «Азов»*. * «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика