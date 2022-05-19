МВД объявило в розыск командиров батальона «Азов»*
Ранее ГП попросила признать этот нацбатальон террористической организацией и ввести запрет на его деятельность в России.
© Фото: Евгений Котенко, РИА Новости
Министерство внутренних дел России объявило в розыск командиров украинского националистического батальона «Азов»* Сергея Величко и Константина Немичева, передает РИА Новости, ссылаясь на базу разыскиваемых МВД.
Ранее Генеральная прокуратура России попросила признать этот нацбатальон террористической организацией и ввести запрет на его деятельность на территории РФ.
Сегодня Министерство обороны РФ показало новые кадры выхода с территории мариупольского комбината «Азовсталь» сдающихся в плен украинских националистов.
По данным оборонного ведомства, на заблокированном предприятии за прошедшие сутки сдался 771 боевик националистического батальона «Азов»*.
* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.