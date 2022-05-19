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«Лучше, чем ожидал»: вышедшие из «Азовстали» украинские военные рассказали об условиях содержания в плену

12:01 19.05.2022
Сегодня в Минобороны России сообщили, что в Мариуполе за сутки сдался в плен еще 771 украинский боевик из «Азовстали».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Вышедшие с территории мариупольской «Азовстали» украинские военные рассказали об условиях содержания в плену в Еленовке в ДНР. Кадры публикует Министерство обороны РФ.

«Нас сегодня водили в столовую. С утра был супчик с макаронами, в обед тоже супчик и каша, ужина еще не было, ждем», - сказал украинский военный.

Мужчина показал расположение. Он отметил, что украинским пленным выдали все необходимое - кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье.

«Спальных мест всем хватает. Есть раненые ребята. Ждем сейчас медика, время перевязки скоро будет», - добавил он.

Другие пленные также признались, что условия содержания хорошие, кормят их тоже достойно и относятся с уважением.

«Я не знал, чего ожидать, получилось лучше чем ожидал. Все лояльные, все адекватные, никто не оскорбляет, на личности не переходит», - сказал еще один пленный.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что в Мариуполе за сутки сдался в плен еще 771 украинский боевик из «Азовстали». В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 1730 украинских военных. Раненых направляют на лечение в больницы Новоазовска и Донецка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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