МИД РФ объявил пять дипломатов Португалии персонами нон грата

Как заявили в министерстве, сотрудникам необходимо покинуть территорию России в течение двух недель.

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Пять сотрудников посольства Португалии в РФ объявлены персонами нон грата. Данная мера была принята Россией в ответ на высылку десяти российских дипломатов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Девятнадцатого мая в МИД России была вызвана посол Португалии в Москве Мадалена Фишер. С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии persona nоn grata», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте министерства.

В диппредставительстве подчеркнули, что дипломаты обязаны покинуть территорию Российской Федерации в течение двух недель.

Ранее МИД РФ объявил 40 сотрудников германских дипведомств персонами нон грата. Решение принято в качестве ответных мер на обвинения главы МИД Германии в якобы «подрыве свободы Германии» со стороны российских дипломатов.