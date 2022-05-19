В России восстановили оказание плановой медицинской помощи

Коронавирусная инфекция в России отступила, и в настоящий момент система здравоохранения поэтапно возвращается к плановой работе до COVID-19, заявили в Минздраве.

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что оказание плановой медпомощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий восстановлено в России.

«Сегодня мы восстановили оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических мероприятий, вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности», - сказал министр в ходе Инновационного Петербургского медицинского форума.

Кроме того, во время форума директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Евгения Котова подчеркнула, что коронавирусная инфекция в России отступила и в настоящий момент система здравоохранения поэтапно возвращается к плановой работе до COVID-19.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в России выявили 4 927 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 5 952 россиянам за сутки удалось победить болезнь, 97 скончались.