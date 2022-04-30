В РФ планируют восстановить все объемы плановой медпомощи после 12 мая

Мурашко заявил, что сегодня объемы плановой высокотехнологичной медпомощи практически вернулись к доковидным показателям.

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В России планируется вернуть все основные объемы плановой медпомощи после 12 мая. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что после 12 числа фактически основные объемы все восстановим», - цитирует Мурашко РИА Новости.

По его словам, сегодня еще более 40 тыс. больничных коек предназначены для инфицированных COVID-19. В период пандемии наращивалась конечная мощность: строились инфекционные центры. Сейчас объемы плановой высокотехнологичной помощи практически вернулись к показателям до начала пандемии.

Ранее сообщалось, что российская столица вышла на минимальный показатель уровня госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражений выявляются также в незначительном количестве