Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Так, евро в моменте совершал падение до 61,11 рубля - впервые с апреля 2017 года, американская валюта же торговалась на уровне 63,22 рубля.

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Рубль в начале четверга, 19 мая, уверенно укреплялся, в то время как евро пережил падение до пятилетнего минимума, доллар также продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, евро в моменте совершал падение до 61,11 рубля - впервые с апреля 2017 года, американская валюта же торговалась на уровне 63,22 рубля.

Ранее агентство Bloomberg признало российскую национальную валюту лучшей в 2022 году. Издание обращало внимание, что рублю удалось выстоять вопреки антироссийским санкциям, которые были введены западными странами после начала спецоперации.

По оценкам экспертов, одним из факторов укрепления рубля стало решение президента России Владимира Путина не принимать оплату за поставки газа из России в долларах и евро, теперь расчет будет производиться в российской национальной валюте.