Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году

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Издание Bloomberg признало российский рубль лучшей валютой 2022 года. Журналисты отметили, что валюте удалось выстоять, несмотря на западные санкции, введенные после начала специальной военной операции. В рейтинге издания рубль превзошел бразильский реал.

«В настоящее время он (рубль - прим.ред.) вырос более чем на 11% по отношению к доллару США с начала года, превысив рост реала на 9% и став лидером среди 31 основных валют, отслеживаемых Bloomberg», - пишет издание.

Сообщается, что такого результата удалось достичь благодаря введению эффективных ответных мер. Таким образом контроль России за движением капитала оказался более эффективным, чем аналогичные действия Турции и Аргентины.

Согласно мнению экспертов, к осени текущего года средний курс рубля в паре с американской валютой будет колебаться в диапазоне 75-82. Против рубля могут выступить геополитика, смягчение валютных ограничений Банком России и восстановление импорта и логистических цепочек.