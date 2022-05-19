Атомный подводный крейсер «Александр Невский» вернулся на Камчатку

Командующий Подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав крейсера с успешным выполнением поставленных задач. Командиру атомной подводной лодки по традиции был вручен жареный поросенок.

© Фото: Минобороны России

Атомный подводный крейсер стратегического «Александр Невский» вернулся в пункт постоянной дислокации на Камчатку. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«На пирсе экипаж субмарины встречали командование Подводных сил ТОФ, офицеры соединения подводных лодок, представители местной администрации, а также родственники моряков. По докладу командира подводного крейсера капитана 2 ранга Александра Чванова экипаж выполнил боевую задачу в полном объеме, материальная часть исправна, личный состав здоров», - говорится в сообщении.

Командующий Подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав крейсера с успешным выполнением поставленных задач. Командиру атомной подводной лодки по традиции был вручен жареный поросенок.

В отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту добавили, что после пополнения запасов «Александр Невский» будет готовиться к выполнению новых задач по предназначению.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1а».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов