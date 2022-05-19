Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Источник, знакомый с ситуацией, прокомментировал данные о том, что российский бизнес McDonald's приобретет один из крупнейших франчайзи, работающих на территории России.
В общей сложности в России на данный момент есть три франчайзи McDonald’s: «СПП», «ГиД» и «Развитие Рост», которое принадлежит холдингу «Росинтер».
«Уполномоченный это освещать - это McDonald's. Это их право и их ответственность. Они обещают это озвучить сегодня, в ближайший день», - рассказал собеседник «Звезды».
Ранее The Bell передавало, что двое из собеседников издания заявили, что «СПП», принадлежащая миллиардеру, родственнику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву, может совершить такую покупку. Третий собеседник издания заявил, что компания «ГиД», которая принадлежит нефтянику Александру Говору, является возможным покупателем бизнеса McDonald's.
В понедельник, 16 мая, стало известно, что McDonald's принял окончательное решение об уходе с российского рынка. Кроме того, сообщалось, что компания инициировала процесс продажи своего бизнеса в России.