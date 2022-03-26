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Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео

13:49 26.03.2022
Контроль попадания осуществлялся беспилотником. Точным попаданием в цель зенитно-ракетный комплекс был уничтожен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Момент уничтожения ЗРК «Бук» вооруженных сил Украины российским «Искандером» попал на видео. Минобороны РФ показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса высокоточным ракетным вооружением в Киевской области.

Отмечается, что по разведанной позиции украинского ЗРК был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер». В российском оборонном ведомстве также добавили, что контроль попадания осуществлялся БПЛА. Точным попаданием в цель зенитно-ракетный комплекс был уничтожен.

Ранее МО РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам вооруженных сил Украины из акватории Черного моря. В результате точного попадания удалось уничтожить склад с боеприпасами в Житомирской области.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса удалось уничтожить 207 зенитно-ракетных комплексов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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