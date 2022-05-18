Украинский пленный из «Азовстали» рассказал о хорошем отношении в больнице Новоазовска

Минобороны России показало видео из больницы Новоазовска, куда были отправлены пленные украинские военные.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие боец ВСУ, вышедший с территории мариупольского завода «Азовсталь», рассказал об отношении к нему в больнице Новоазовска.

«Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношение нормальное. Мер физического и психологического воздействия на меня не оказывают. Посмотрели мне ногу, сказали, что все нормально. Кормят», - сказал он.

В Минобороны России сообщили, что сегодня с территории мариупольского завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, а всего с 16 мая - 959 человек. Раненых направляют в больницу Новоазовска в ДНР, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об обстреле из украинских РСЗО следственного изолятора в Еленовке в ДНР с пленными из «Азовстали».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов