Посол РФ в ФРГ выразил надежду на запуск «Северного потока - 2»

Дипломат Сергей Нечаев отметил, что на реализацию газопровода были потрачены большие средства.

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Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется на то, что через некоторое время власти ФРГ могут разморозить проект российского газопровода «Северный поток - 2». Дипломат отметил, что на реализацию проекта были потрачены большие средства.

«Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», - заявил Нечаев в эфире «Соловьев Live».

В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока - 2» в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР Россией. Как заявил глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек в США, газопровод не сертифицируют в ближайшем будущем.

Ранее суд Швейцарии приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG - оператора российского газопровода «Северный поток - 2». Решение будет действовать до 10 сентября.