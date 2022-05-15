В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ в ФРГ выразил надежду на запуск «Северного потока - 2»

Алексей Курильченко
06:22 15.05.2022
Дипломат Сергей Нечаев отметил, что на реализацию газопровода были потрачены большие средства.
Посол РФ в ФРГ выразил надежду на запуск «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется на то, что через некоторое время власти ФРГ могут разморозить проект российского газопровода «Северный поток - 2». Дипломат отметил, что на реализацию проекта были потрачены большие средства.

«Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», - заявил Нечаев в эфире «Соловьев Live».

В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока - 2» в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР Россией. Как заявил глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек в США, газопровод не сертифицируют в ближайшем будущем.

Ранее суд Швейцарии приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG - оператора российского газопровода «Северный поток - 2». Решение будет действовать до 10 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:50 В стране и мире
В США заявили о серьезном недуге собственной демократии
05:01 Армия
Видео
Военные РФ доставили гуманитарную помощь на освобожденные территории ЛНР
04:28 В стране и мире
В Ираке предупредили, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам
02:26 В стране и мире
Сервис «Авито» вновь доступен пользователям
00:55 В стране и мире
В США заявили о крупнейшем за 50 лет энергокризисе в стране
Популярное
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Видео
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.