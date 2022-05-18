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Патрушев: санкционная война против России ставит многие страны на грань голода

Анна Назайкина
12:27 18.05.2022
Он добавил, что, пока в мире устанавливаются новые центры силы, в разных частях планеты продолжает возрастать нестабильность из-за нежелания отдельных государств лишиться своего геополитического доминирования.
Патрушев: санкционная война против России ставит многие страны на грань голода
© Фото: МИД РФ
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Санкционная политика западных стран в отношении Москвы привела к тому, что социально-экономическая обстановка по всему миру была дестабилизирована и во многих странах возникла угроза голода. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В результате развернутой против России санкционной войны резко дестабилизирована социально-экономическая обстановка во всем мире, многие страны поставлены на грань голода», - обратился Патрушев к 96 иностранным послам, которые собрались на встречу с руководством аппарата Совбеза РФ в Москве.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что, пока в мире устанавливаются новые центры силы, в разных частях планеты продолжает возрастать нестабильность, причиной которой является нежелание отдельных государств лишиться своего геополитического доминирования.

«(Эти страны. - Прим. ред.) пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности, проигнорировав российские предложения по гарантиям безопасности», - добавил Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции западных стран во многом провоцируют глобальный экономический кризис, а их инициаторы наносят ущерб собственным национальным интересам, экономике своих стран и благополучию их граждан.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели против нее санкции.

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