В Дагестане в ходе КТО ликвидированы двое боевиков
© Фото: Абдула Магомедов, РИА Новости
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В Дагестане в ходе КТО ликвидированы двое боевиков
© Фото: Абдула Магомедов, РИА Новости
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