ФСБ сообщила о задержании террористов, планировавших теракт на военном объекте под Калугой

В тайнике задержанных обнаружены компоненты взрывного устройства и переписка с террористами из Ближнего Востока.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали четырех членов ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Калужской области. По данным правоохранителей, один из задержанных планировал совершить теракт на одном из военных объектов в регионе. Боевики действовали под руководством зарубежных эмиссаров.

«Подозреваемые задержаны, в оборудованном тайнике по месту жительства последних обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. В изъятых у них средствах конспиративной связи выявлены инструкции по изготовлению СВУ и переписка с находящимися на Ближнем Востоке членами МТО "ХТШ"*, изобличающая их преступные намерения», - говорится в сообщении ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ставрополья, который оказался сторонником международной террористической организации. В ведомстве отметили, что задержанный планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона по указанию эмиссаров МТО из других стран.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.