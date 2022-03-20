«Ничего он не нарушил»: тренер прокомментировала дисквалификацию из-за наклейки «Z» у гимнаста Куляка

Старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала «Звезде» разбирательства из-за российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на церемонию награждения с буквой Z на одежде. По ее словам, регламент требует от спортсменов не использовать подобную символику, которую можно воспринять как политическую. Однако при нарушении спортсменам могут вынести предупреждение, а в случае Куляка речь идет о дисквалификации.

«Сейчас идет разбирательство. Работает адвокат. Говорят, что до 28 марта будет какая-то ясность. Ничего он не нарушил, но преподносится это так, что украинская команда протестовала, нашла к чему придраться к нашей делегации. Конечно, согласно регламенту, он не имел права носить подобную символику, но когда мы были там никто никаких замечаний не сделал. А потом, 9 числа, нам пришло письмо от дисциплинарной комиссии. При этом награждение прошло 4 марта. Я считаю, что стоило дать какое-то предупреждение, но не таким же образом сразу парня наказывать», - рассказала тренер.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не исключил, что российского теннисиста, первую ракетку мира Даниила Медведева, могут не допустить до участия в Уимблдонском теннисном турнире 2022 года. Глава ведомства заявил, что спортсмен сможет выступать только в случае, если осудит проведение спецоперации ВС РФ на Украине.