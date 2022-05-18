США и Япония договорились проводить совместные учения служб береговой охраны

Также страны пришли к соглашению о совместной разработке снаряжения.

© Фото: US Navy, Globallookpress

Службы береговой охраны США и Японии приняли решение о проведении регулярных совместных учений в тихоокеанской зоне, находящейся под контролем Соединенных Штатов. Об этом пишет информационное агентство Kyodo.

Сообщается, что страны планируют отрабатывать взаимодействия при пресечении морской контрабанды и проведении спасательных операций.

Как передает агентство, соответствующий договор был подписан в Токио в штаб-квартире Управления безопасности на море Японии, которое выполняет функции пограничной охраны. Ожидается, что учения служб береговой охраны двух государств пройдут в мае и июне этого года.

По данным информагентства, сотрудничество предусматривает также совместные разработки снаряжения. Помимо этого, страны будут оказывать материальную поддержку странам Юго-Восточной Азии. Например, Филиппины уже получают подержанные сторожевые корабли от Японии.

Ранее стало известно, что семь стран, включая США и Японию, создадут закрытую от Китая и РФ систему обмена данными. Отмечается, что новый механизм предусматривает включение стран, не входящих в форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе стран Южной Америки.