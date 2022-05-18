Песков ответил на вопрос о проведении прямой линии с Путиным

Впервые такой формат общения был реализован в России 24 декабря 2001 года.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2022 году планируется, в настоящий момент идет предварительная подготовка, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», - заявил он.

Представитель Кремля также отметил, что прямую линию с Путиным и Послание Федеральному Собранию будет несложно развести по датам.

Прямая линия, во время которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы российских граждан из разных уголков страны, проводится ежегодно. В первый раз такой формат общения был реализован в России 24 декабря 2001 года. Последняя прямая линия с Путиным прошла 30 июня 2021 года.