Экс-сотрудник ЦРУ оценил последствия политики США в адрес России
По его мнению, новое противостояние сверхдержав наносит ущерб международной безопасности.
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Бывший сотрудник ЦРУ Пол Пиллар высказал мнение о негативных последствиях нового противостояния США и России. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«По сути дела, Соединённые Штаты объявили новую холодную войну России», - заявил он.
Бывший сотрудник спецслужб считает, что новое противоборство держав наносит ущерб международной безопасности и усложняет урегулирование ситуации на Украине.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм, а также блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность на всей планете в XXI веке. По его словам, политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире.