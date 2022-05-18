Экс-сотрудник ЦРУ оценил последствия политики США в адрес России

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм, а также блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность на всей планете в XXI веке . По его словам, политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире.

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