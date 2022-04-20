В МВФ рассказали о просьбе Киева ежемесячно выделять ему $5 млрд

© Фото: Unsplash

Украинской экономике для нормального функционирования в следующем квартале потребуются ежемесячные финансовые вливания в сумме не менее пяти миллиардов долларов. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ), эксперты которого сейчас обсуждают со своими партнерами варианты оказания помощи Киеву. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, фонд обсуждал с украинскими властями их финансовые потребности.

«Украинская сторона назвала цифру в пять миллиардов долларов в месяц. Существует неопределенность по поводу этой цифры, но мы не думаем, что она выходит за рамки вероятных потребностей страны», - приводит ТАСС слова главы МВФ.

Ранее сообщалось о том, что Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов. На данный момент власти Украины рассматривают возможность выпуска облигаций с нулевым купоном, говорилось в сообщении.