CNN: США изучают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины

Утверждается, что сейчас специалисты рассматривают несколько вариантов транспортировки продукции.

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США совместно с партнерами из Европы начали прорабатывать пути вывоза пшеницы и кукурузы для поставок на мировые рынки. Об этом сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что сейчас специалисты рассматривают для решения проблемы различные варианты. Так, среди возможных выходов предполагают транспортировку пшеницы и кукурузы по железнодорожным, морским и воздушным путям.

«До достижения сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», - заявил собеседник телеканала.

Также сообщается, что данный вопрос станет одним из главных на повестке министерских дискуссий, которые намечены на 18 и 19 в Нью-Йорке.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин оценил слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз поможет Киеву опустить хранилища зерна в стране для того, чтобы осталось место для нового урожая. Утверждалось, что зерно планировали вывозить с Украины в Европу с помощью морского пути.

В этом случае, по мнению Володина, кроме роста цен на энергоносители, в конце года в Европе также будут наблюдаться трудности с продовольствием, и обвинить в этом Москву не получится.