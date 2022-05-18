Знаменитую картину Пикассо «Лежащая обнаженная» продали на аукционе за 67,5 миллиона долларов

Лот под номером 23 оказался самым ценным среди выставлявшихся во вторник на аукционе.

© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Картину художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchée) продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $67,54 миллиона. Лот 23 оказался наиболее ценным среди всех выставлявшихся во вторник, 17 мая, на аукционе и был продан чуть выше предварительной оценки стоимости в $58,5 млн.

Вдохновением для испанского художника стала натурщица Мария-Тереза Вальтер. Другая картина Пикассо, представленная на аукционе, «Обнаженные мужчина и женщина» была продана за $5,1 млн.

Кроме этого, на аукционе были выставлены работы Анри Матисса, Клода Моне, Сальвадора Дали и других.

В конце прошлого года с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке пустили картину Винсента Ван Гога «Стога пшеницы» за $35,9 млн. Первоначальная цена работы выдающегося художника составляла около 30 миллионов долларов, однако в ходе торгов стоимость лота выросла.