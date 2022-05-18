Удар прямой наводкой: как работают экипажи самоходок «Мста-С» и «Акация» на Украине

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Залп самоходок «Мста-С». Экипажи вышли на позиции, навелись точно на военные цели. Они не бьют по площадям, в отличие от украинских артиллеристов, которые кажется уже не разбирают, кто свой, а кто чужой. Российский наводчик работает исключительно точно. Снаряд летит примерно на 25 километров от точки выстрела. Дальше - срочная смена позиции.

Вместе с батареей «Мста-С» работают и «Акации» - самоходки предыдущего поколения. Экипажи соблюдают главный принцип в работе артиллерии: выстрел, перезарядка, еще залп - и вперед - педаль газа в пол. Главное, чем отличается работа артиллерии сейчас, от того что было еще пару десятков лет назад - корректировка огня идет не только с помощью наземных наблюдателей, но и с воздуха. «Орлан-10» - беспилотник, который неизменно и точно доносит всю необходимую информацию до артиллеристов.

«Взаимодействие происходит по отработанной схеме. Сначала идет вскрытие района, то есть беспилотники совершают облет территории, где может находиться противник, определяют его координаты, далее координаты поступают на командный пункт, откуда далее поступают к нам уже на команду поражения. Сегодня в результате этого взаимодействия, задачи были выполнены успешно», - рассказал командир орудия Марк.

Работа артиллериста - не считая очень серьезной теоретической подготовки по баллистике - это еще и тяжелый физический труд. Заряд и снаряд калибра 152-мм - это около 50 килограммов. Ребята здесь служат исключительно крепкие. Все цели успешно отработаны, дивизионы ушли в безопасную точку. Бойцы занимаются техникой, самоходки идут вперед.